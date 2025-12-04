McLaren in pista con la livrea co-creata dai fan

I superfan non sono entrati solo come spettatori, ma come creatori. La livrea del McLaren Formula 1 Team per Abu Dhabi 2025 presenta un'opera co-creata ispirata ai loro momenti McLaren più significativi. Queste storie sono state trasformate in simboli iconici, rendendo il design molto più di una semplice grafica. In un workshop, i fan hanno riversato la loro passione in schizzi e simboli, senza sapere che avrebbero plasmato la livrea del finale di stagione. Il loro contributo è stato rivelato quando sono tornati al MTC per un'anteprima esclusiva con Zak Brown e Lando Norris.