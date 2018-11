Facebook

F1, Hamilton in pole in Brasile Lewis Hamilton centra la sua decima pole nel GP del Brasile, penultima tappa del mondiale. Il britannico della Mercedes ha girato in 1'07''281, tenendosi alle spalle di pochissimo la Ferrari di Vettel (+ 0''093), che partirà con lui in prima fila. Lewis è stato graziato dai commissari per un paio di episodi al limite, Seb è stato richiamato per aver danneggiato la bilancia dei pesi. In seconda fila Bottas-Raikkonen, in terza Verstappen-Ericsson. >