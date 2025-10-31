Formula 1: Felipe Massa porta in tribunale il "Crashgate" del Mondiale 2008

In risposta all'azione legale di Massa, la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), all'epoca presieduta da Max Mosley, ha replicato con durezza. La Federazione ha sottolineato che: "Il plurimilionario cittadino e residente brasiliano ha presentato una richiesta di risarcimento in questa giurisdizione dell'Inghilterra e del Galles basata su una presunta violazione del regolamento sovranazionale della FIA, un'organizzazione sportiva internazionale privata con sede in Francia, in relazione agli eventi verificatisi durante e intorno al Gran Premio di Formula Uno di Singapore oltre 17 anni fa, il 28 settembre 2008".