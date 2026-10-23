Eventi Tutti gli scatti del calendario Pirelli 2027

Per la prima volta da quando esiste la pubblicazione, la direzione artistica non viene affidata a un singolo obiettivo, bensì a una narrazione corale a tre mani: lo svedese Sølve Sundsbø, già firma dell'edizione 2026, il decano della fotografia indiana Raghu Rai e la figlia Avani Rai. Tra le fortezze del Rajasthan e la street photography L'opera è concepita come un cofanetto a due tasche per un totale di 36 scatti che mettono a confronto due anime visive speculari