RTX 300, la prima moto adventure rally tourer di TVS

RTX 300 è equipaggiata con un motore monocilindrico da 299,1 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi DOHC in grado di erogare 36 CV di potenza a 9.000 giri/min e 28,5 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Completano il cambio manuale a 6 marce, iniezione elettronica, frizione assistita e antisaltellamento, il tutto integrato in un telaio a traliccio in acciaio e un design moderno e deciso a corpo unico. Tra gli highlights di TVS RTX 300: 4 modalità di guida (Urban, Rain, Tour e Rally), Quickshifter bidirezionale, display TFT da 5” con connettività Bluetooth, faro anteriore Class-D con luci diurne a LED (DRL), cruise control, controllo di trazione lineare, leve regolabili, attacchi rapidi per borse laterali e top-case, sistema Bluetooth a 5 funzioni con mirroring della mappa e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). Ogni aspetto di TVS RTX 300 – motore, modalità di guida, elettronica, telaio e sospensioni, accessori – è stato progettato per offrire al motociclista una grande sicurezza, prestazioni superiori, comfort elevato e connettività intelligente, per un’esperienza fluida su strada e in fuoristrada. Una moto capace di affrontare ogni tipologia di viaggio, dalle autostrade aperte alle curve di montagna o intorno al lago, fino ai sentieri più wild tutti da scoprire. TVS RTX 300 definisce un nuovo punto di riferimento nel segmento delle Adventure Rally Tourer, unendo potenza, controllo e carattere senza pari.