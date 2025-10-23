RTX 300, la prima moto adventure rally tourer di TVS

© Ufficio Stampa
TVS Motor Company, leader globale nella produzione di veicoli a due e tre ruote, è pronta a ridefinire il panorama del motociclismo adventure con il lancio dell’attesissima TVS RTX 300, entrando in un nuovo segmento capace di unire l’adrenalina della velocità con lo spirito dell’esplorazione. Forte di decenni di eccellenza nel mondo delle corse e di un’importante eredità del marchio TVS – scelto e apprezzato da oltre 6 milioni di motociclisti in tutto il mondo – la nuova RTX 300 esprime alcuni dei tratti distintivi più caratterizzanti del brand: prestazioni, precisione e DNA racing. Costruita sulla nuova piattaforma motore TVS RT-XD4, progettata, ingegnerizzata e sviluppata internamente a TVS, RTX 300 interpreta il pedigree sportivo del marchio coniugandolo a quello del turismo adventure rally, combinando le prestazioni raggiunte in pista al comfort richiesto da un viaggio di media e lunga percorrenza e ridisegnando il concetto del motociclismo adventure moderno. La fusione tra i due DNA, sport e avventura, stabilisce un nuovo punto di riferimento per le moto Adventure Tourer pensate per gli spiriti più avventurosi e per gli appassionati del turismo rally. RTX 300 unisce prestazioni entusiasmanti, raffinatezza senza pari e ingegneria di precisione.
RTX 300 è equipaggiata con un motore monocilindrico da 299,1 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi DOHC in grado di erogare 36 CV di potenza a 9.000 giri/min e 28,5 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Completano il cambio manuale a 6 marce, iniezione elettronica, frizione assistita e antisaltellamento, il tutto integrato in un telaio a traliccio in acciaio e un design moderno e deciso a corpo unico. Tra gli highlights di TVS RTX 300: 4 modalità di guida (Urban, Rain, Tour e Rally), Quickshifter bidirezionale, display TFT da 5” con connettività Bluetooth, faro anteriore Class-D con luci diurne a LED (DRL), cruise control, controllo di trazione lineare, leve regolabili, attacchi rapidi per borse laterali e top-case, sistema Bluetooth a 5 funzioni con mirroring della mappa e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). Ogni aspetto di TVS RTX 300 – motore, modalità di guida, elettronica, telaio e sospensioni, accessori – è stato progettato per offrire al motociclista una grande sicurezza, prestazioni superiori, comfort elevato e connettività intelligente, per un’esperienza fluida su strada e in fuoristrada. Una moto capace di affrontare ogni tipologia di viaggio, dalle autostrade aperte alle curve di montagna o intorno al lago, fino ai sentieri più wild tutti da scoprire. TVS RTX 300 definisce un nuovo punto di riferimento nel segmento delle Adventure Rally Tourer, unendo potenza, controllo e carattere senza pari.
Anteprima live ad EICMA - Padiglione 18 – Stand TVS I58