Edizioni speciali Ritorno in vista per la Volkswagen Polo "Arlecchino"?

Nata come intuizione pubblicitaria nel 1964 con il Maggiolino, il motivo Harlquin (o Arlecchino) di Volkswagen fu una fortunatissima edizione limitata per la terza generazione di Polo. Prevista inizialmente in 1000 unità, ne furono prodotto in totale più di 3800 a sguito del successo di pubblico registrato. La Casa di Wolfsburg provò anche a realizzare una Golf Arlecchino per il mercato USA, che non la accolse con lo stesso entusiasmo e molte rimasero nei piazzali dei concessionari per mesi. L'arrivo della ID.Polo - presentata proprio con livrea Arlecchino - potrebbe essere l'occasione per riportare in vita una delle collezioni più divertenti della storia dell'automobile