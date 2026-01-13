Logo SportMediaset

Novità

Renault Filante: il nuovo SUV premium per la Corea

Pensato per i mercati di Sud Corea, Sud America e Medio Oriente, non ha corrispondenti nell'esperienza della Régie per dimensioni e contenuti. S'inserisce nel segmento E grazie a una lunghezza di quasi 5 metri e ad una dotazione di contenuti tecnologici di ultima generazione. L'abitacolo integra ben tre schermi e la qualità dei rivestimenti interni è di altissimo livello. Sotto il cofano un inedito 1.5 litri full hybrid da 250 CV che - però - non vedremo in Europa

13 Gen 2026 - 13:25
renault
filante
suv
premium

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:32
Dakar, cambia tutto

Dakar, cambia tutto

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Sergio Ramos si è regalato una Ferrari