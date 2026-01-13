Novità Renault Filante: il nuovo SUV premium per la Corea

Pensato per i mercati di Sud Corea, Sud America e Medio Oriente, non ha corrispondenti nell'esperienza della Régie per dimensioni e contenuti. S'inserisce nel segmento E grazie a una lunghezza di quasi 5 metri e ad una dotazione di contenuti tecnologici di ultima generazione. L'abitacolo integra ben tre schermi e la qualità dei rivestimenti interni è di altissimo livello. Sotto il cofano un inedito 1.5 litri full hybrid da 250 CV che - però - non vedremo in Europa