Norme Pugno duro di Londra: rimosse le supercar che non pagano le multe

La City ha deciso per il giro di vite. Molti milionari stranieri erano abituati - senza scrupoli e con maleducazione - a parcheggiare le loro automobili di lusso in sosta abusiva sul marciapiede. La targa estera, però, rendeva inutile la somministrazione della multa, in quanto non sarebbe mai giunta a destinazione. Così, le autorità hanno iniziato a rimovuore con il carro attrezzi tutti i veicoli. In estate sono stati effettuati 60 interventi per una confisca dal valore complessivo vicino a 8 milioni di euro