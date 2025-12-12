Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 4
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Norme

Pugno duro di Londra: rimosse le supercar che non pagano le multe

La City ha deciso per il giro di vite. Molti milionari stranieri erano abituati - senza scrupoli e con maleducazione - a parcheggiare le loro automobili di lusso in sosta abusiva sul marciapiede. La targa estera, però, rendeva inutile la somministrazione della multa, in quanto non sarebbe mai giunta a destinazione. Così, le autorità hanno iniziato a rimovuore con il carro attrezzi tutti i veicoli. In estate sono stati effettuati 60 interventi per una confisca dal valore complessivo vicino a 8 milioni di euro

12 Dic 2025 - 14:47
4 foto
londra
multe
supercar

Ultimi video

01:26
Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

02:19
Design, potenza, tecnologia: ecco Sportequipe 8 GT

Design, potenza, tecnologia: ecco Sportequipe 8 GT

02:03
Rinnovamento e sicurezza, ecco la nuova Toyota BZ4X

Rinnovamento e sicurezza, ecco la nuova Toyota BZ4X

02:17
Il Laureato", Hoffman e l'Alfa Romeo Spider Duetto

Il Laureato", Hoffman e l'Alfa Romeo Spider Duetto

02:20
Nuova Renault Clio, la bestseller che si rinnova

Nuova Renault Clio, la bestseller che si rinnova

02:33
Nata per vivere in città, nuova Fiat 500 Hybrid

Nata per vivere in città, nuova Fiat 500 Hybrid

01:42
L'editoriale: mercato dell'auto Italia, ora i numeri preoccupano

L'editoriale: mercato dell'auto Italia, ora i numeri preoccupano

00:18
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:09
Lancia al fianco delle donne

Lancia al fianco delle donne

01:26
Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

I più visti di Drive Up

Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

BMW consegna a Papa Leone una iX60

Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)

Questa è la Land Rover Defender più costosa di tutte

Bollo auto: cosa cambia dal 1 gennaio 2026