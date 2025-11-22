Porsche e il salto che ha fatto la storia dello sci

© archivio Porsche
Nel 1960 la Casa di Zuffenhausen realizzò uno degli scatti più iconici nella storia del marketing automobilistico. Per l'occasione fu ingaggiato Egon Zimmermann - quattro anni più tardi vincerà le Olimpiadi - che saltò una 356 coupé parcheggiata di traverso su una strada liberata tra due muri di neve. Indimenticabile la didascalia che recitava: "quando prende la scorciatoia". Nel 2021 Porsche mise in scena il remake con una Taycan ma il fascino della prima immagine in bianco e nero resta leggendario