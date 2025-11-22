Logo SportMediaset

Storie

Porsche e il salto che ha fatto la storia dello sci

Nel 1960 la Casa di Zuffenhausen realizzò uno degli scatti più iconici nella storia del marketing automobilistico. Per l'occasione fu ingaggiato Egon Zimmermann - quattro anni più tardi vincerà le Olimpiadi - che saltò una 356 coupé parcheggiata di traverso su una strada liberata tra due muri di neve. Indimenticabile la didascalia che recitava: "quando prende la scorciatoia". Nel 2021 Porsche mise in scena il remake con una Taycan ma il fascino della prima immagine in bianco e nero resta leggendario

22 Nov 2025 - 11:46
