Le Ferrari dei più grandi musicisti in mostra a Modena

C’è un filo rosso che unisce un assolo di chitarra al rombo di un V12. È la tensione tra disciplina e istinto, tra tecnica e libertà espressiva. È da questa idea che nasce “The Greatest Hits”, la nuova mostra allestita al Museo Enzo Ferrari, dedicata al rapporto profondo tra la Casa di Maranello e alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale. Ferrari e musica condividono la ricerca costante dell’innovazione e il momento culminante della performance. Protagoniste della mostra sono vetture che hanno fatto parte della vita di artisti celebri. Si va dalla Ferrari 250 GTO appartenuta a Nick Mason, alla Ferrari 250 GT Lusso di Herbert von Karajan, fino alla one-off Ferrari SP12 EC commissionata da Eric Clapton. Tra i nomi più recenti figurano la Ferrari 512 TR di J Balvin e la Ferrari SF90 XX di Swizz Beatz. Ogni vettura diventa traccia concreta di una relazione autentica tra artista e automobile