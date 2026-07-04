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Anniversari

Le auto più iconiche d'America

In occasione del quarto di secolo dalla Dichiarazione d’Indipendenza, celebrare la storia degli Stati Uniti significa inevitabilmente ripercorrere le strade che hanno plasmato il secolo americano, dove l’automobile non è stata un semplice mezzo di trasporto, ma il simbolo stesso di libertà, progresso e potenza industriale. Cinque modelli, più di tutti, hanno saputo incarnare lo spirito profondo di questa nazione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo globale

04 Lug 2026 - 11:08
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