Le auto in vendita online più costose d'Italia

Le auto in vendita online in Italia svelano un universo parallelo fatto di hypercar introvabili, rarità storiche e capolavori ingegneristici che superano ampiamente il valore di un attico con vista sul mare. Qui compaiono modelli che di solito si vedono solo ai concorsi d’eleganza o custoditi in collezioni private blindate: icone come la Lamborghini Miura e la Ferrari F50 convivono con opere d’arte moderne come la Pagani Huayra BC Roadster, la Pininfarina Battista e la Bugatti Divo, mentre la Chiron e la LaFerrari Aperta ricordano che il mito della velocità non conosce crisi