Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Curiosità

Le auto in vendita online più costose d'Italia

Le auto in vendita online in Italia svelano un universo parallelo fatto di hypercar introvabili, rarità storiche e capolavori ingegneristici che superano ampiamente il valore di un attico con vista sul mare. Qui compaiono modelli che di solito si vedono solo ai concorsi d’eleganza o custoditi in collezioni private blindate: icone come la Lamborghini Miura e la Ferrari F50 convivono con opere d’arte moderne come la Pagani Huayra BC Roadster, la Pininfarina Battista e la Bugatti Divo, mentre la Chiron e la LaFerrari Aperta ricordano che il mito della velocità non conosce crisi

15 Nov 2025 - 12:00
10 foto
bugatti
ferrari
ferrari f50
lamborghini
pagani
pagani utopia
pininfarina
auto usate
auto online
auto in vendita online

Ultimi video

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026 - VIDEO

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)