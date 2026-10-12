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Salone di Parigi

La Hyundai Bayon diventa full hybrid

Un'automobile per avere successo non deve soltanto stupire ma anche convincere il proprio pubblico. Oltre allo stile, c'è di più. A cominciare dalla gamma motori che, a lato del piccolo 1.0 litri tre cilindri turbo benzina da 90 o 115 CV (cambio manuale o automatico), Hyundai ha deciso di introdurre anche il millesei quattro cilindri full hybrid da 138 CV. Una novità assoluta per il modello che, considerati peso e dimensioni, potrebbe consentirgli di ottenere consumi da record

12 Ott 2026 - 15:59
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