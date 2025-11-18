Ricorrenze La Ford termina la produzione della Focus in Europa. Non avrà eredi

Chiuso per sempre il capitolo di uno dei maggiori successi commerciali della storia di Ford in Europa. Nata nel 1998, ha saputo incontrare il gusto di almeno due generazioni di automobilisti grazie anche a numerose versioni: dalla berlina compatta, alla wagon fino alle divertenti e apprezzate sportive ST ed RS. Secondo i vertici della casa americana, una nuova generazione non sarebbe stata profittevole considerando il gusto attuale del mercato, concentrato sui SUV