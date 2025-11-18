Logo SportMediaset

Ricorrenze

La Ford termina la produzione della Focus in Europa. Non avrà eredi

Chiuso per sempre il capitolo di uno dei maggiori successi commerciali della storia di Ford in Europa. Nata nel 1998, ha saputo incontrare il gusto di almeno due generazioni di automobilisti grazie anche a numerose versioni: dalla berlina compatta, alla wagon fino alle divertenti e apprezzate sportive ST ed RS. Secondo i vertici della casa americana, una nuova generazione non sarebbe stata profittevole considerando il gusto attuale del mercato, concentrato sui SUV

18 Nov 2025 - 09:26
11 foto
ford
addio ford focus
nuova ford focus
fine produzione focus
addio focus

