La Bentley Mulsanne di Re Carlo III va all'asta

La vecchia automobile di rappresentanza dell'attuale Monarca d'Inghilterra andrà all'asta il prossimo 3 dicembre. Il prezzo d'aggiudicazione previsto è compreso tra i 91 mila e i 113 mila euro; un terzo del valore originario, di gran lunga superiore ai 300 mila euro. La berlina di lusso è equipaggiata con un motore 6.75 litri V8 biturbo da 505 CV e oltre 1.000 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e può raggiungere una velocità massima pari a 296 km/h