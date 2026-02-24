1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Curiosità

Italia-Germania e quello scontro che dura da 100 anni

Tra i due persiste una disputa che dura da più di 100 anni. Il primato su chi abbia costruita la prima autostrada del mondo è in discussione tra la AVUS tedesca e l'Autostrada dei Laghi italiana. Cerchiamo di ripercorrerne la storia, senza avere la pretesa di mettere un punto all'annosa questione. Nel 1921, in Germania fu inaugurata la Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße (Strada per il traffico e le esercitazioni automobilistiche): un anello di 19 km composto da due rettilinei paralleli uniti da due grandi curve a "U" (la famosa Nordkurve era sopraelevata con una pendenza del 43%). La AVUS durante la settimana era aperta il pubblico (pedaggio: 10 marchi) mentre nel weekend si trasformava in un circuito automobilistico. Quindi un uso misto, seppur si tratti comunque della prima strada a testare la separazione fisica tra le due carreggiate. Tra anni più tardi (24 settembre 1924), in Italia il Re Vittorio Emanuele III percorse e inaugurò - con la sua Lancia Trikappa - l'Autostrada Milano-Varese. La prima strada al mondo concepita per unire due città (Milano e Varese) e vietata a tutto ciò che non fosse un motore (niente pedoni, bici o carri)

24 Feb 2026 - 10:03
10 foto
italia
germania
italia germania
autostrada

Ultimi video

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

I più visti di Drive Up

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

La safety car di Formula 1 è in vendita

Un fuoristrada, 900 mila chilometri e 26 anni in giro per il mondo

Ferrari F80

Ferrari F80