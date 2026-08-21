Curiosità Il passeggino Lamborghini

Si tratta di un prodotto di altissima gamma realizzato da Silver Cross in soli 500 esemplari (come una supercar). Tanto per raccontarne l'esclusività, ne esistono meno della nuova Revuelto SV che sarà prodotta in 1.963 esemplari ciascuna a un prezzo di, almeno, 750 mila euro. La carrozzina è un oggetto di lusso a tutti gli effetti, tant'è che i materiali utilizzati per la sua costruzione sono i medesimi disponibili sulle super sportive. Pelle, rivestimenti scamosciati e cuciture gialle a contrasto come in un abitacolo. Costa 3.650 euro