Personaggi Festeggiano i 70 anni di matrimonio con una Porsche

Non è mai troppo tardi, verrebbe da dire. Derek e Audrey Evans sono sposati da settant’anni e hanno deciso di celebrare il loro anniversario di platino in modo speciale: acquistando una nuova Porsche. Dopo aver provato una 911 nella concessionaria locale di Bournemouth, in Inghilterra, hanno optato per una più comoda Macan. Più adatta alle loro esigenze. “Abbiamo sempre pensato che Porsche fosse qualcosa di unico, affidabile e diverso da tutto il resto”, racconta Derek, 92 anni. “Ne abbiamo sempre desiderata una. Poi ci siamo detti: perché non adesso?” Derek imparò a guidare nell’Inghilterra degli anni Cinquanta al volante della Ford 8 di suo padre. La prima auto della coppia fu una Austin 7. “Non siamo certo dei piloti spericolati”, scherza Audrey, 94 anni. “Ma ci piace la sensazione di potenza e comfort”