Endurance Ferrari campione del mondo WEC, la storia dietro il successo

Un percorso iniziato nel 2022, costruito su sviluppo, strategia e talento, porta Ferrari a riconquistare entrambi i mondiali WEC 2025 al termine della 8 Ore del Bahrain. Con tre successi di fila alla 24 Ore di Le Mans e una 499P capace di evolversi a ogni gara, il Cavallino Rampante ritrova la vetta dell’endurance mondiale, guidato dalla determinazione dei suoi campioni Pier Guidi, Calado e Giovinazzi e dalla visione di una squadra unita come mai prima.