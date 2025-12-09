Amarcord Alfa Romeo Brera: la belissima coupé compie 20 anni

Presentata come concept al Salone di Ginevra 2002, raccolse sin da subito consenso e interesse. La versione di serie non si allontanò molto dalle linee riuscitissime del prototipo e divenne ben presto una delle Alfa Romeo più desiderate. La sua meccanica non era propriamente da sportiva ma fu proposta con motori benzina e diesel a trazione anteriore o integrale. Purtroppo, a limitarne le prestazioni un peso superiore ai 1.600 kg. Oggi è un classico che continua a essere apprezzato sul mercato dell'usato