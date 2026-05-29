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Personaggi

Adam Levine a spasso con la sua Porsche d'epoca

Il cantante dei Maroon 5 è un noto appassionato di automobili d'epoca. Perfettamente in linea con il suo stile anticonvenzionale. Una collezione costruita nel corso degli anni sull'onda dei successi del suo gruppo musicale. Il garage di Levine si distingue per un gusto classico, che premia la cultura dell'automobile rispetto al valore delle prestazioni e al senso della velocità. Tra i modelli più rappresentativi, la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Eppure, il suo cuore batte per un altro marchio tedesco. Di recente, Adam è stato avvistato fuori da una palestra californiana a bordo della sua Porsche 356A Speedster, autentica icona degli anni Cinquanta. Leggera, essenziale, con parabrezza ribassato e motore boxer posteriore, rappresenta la filosofia sportiva più pura di Zuffenhausen. È una delle Porsche più ricercate dai collezionisti e la sua presenza nel garage del cantante dice molto sul suo gusto

29 Mag 2026 - 11:26
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