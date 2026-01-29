1 di 81
COVER GIRL

"Lo diciamo a tutti?" Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo

La conduttrice ha condiviso su Instagram il video del momento in cui ha scoperto che diventerà mamma di un maschietto

29 Gen 2026 - 07:40
81 foto

"Lo diciamo a tutti? Maschio". Le parole della ginecologa nel dolce video che Diletta Leotta ha postato sui social hanno svelato il sesso del bebè in arrivo a casa della presentatrice e di Loris Karius. "Growing life", la vita che sta crescendo, ha scritto la 34enne a corredo in una serie di foto inedite che documentano diversi momenti di quotidianità con la sua famiglia in cui compare anche il video del momento della scoperta. La data indicativa del parto non è stata ancora comunicata, così come il nome scelto per il loro secondogenito, ma se la coppia deciderà di fare come con la piccola Aria il nome potrebbe essere svelato soltanto dopo il parto.

diletta leotta

