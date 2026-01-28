1 di 30
COVER GIRL

Dalla corsia d'ospedale alle piste olimpiche: la favola di Regina Martínez a Milano-Cortina 2026

Scopri la storia di Regina Martínez, la prima donna messicana nello sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina 2026

28 Gen 2026 - 07:30
30 foto

Regina Martínez è la protagonista di una delle storie più d'ispirazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La dottoressa messicana sarà infatti la prima donna a rappresentare il suo Paese nello sci di fondo in un'Olimpiade, un traguardo quasi incredibile se si considera che ha indossato gli sci per la prima volta solo nel 2020. Mentre studiava medicina negli Stati Uniti a 27 anni, quello che era iniziato come un semplice hobby per staccare dallo stress accademico è diventato una missione sportiva storica. Tra turni in pronto soccorso e allenamenti intensi, Regina dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire un sogno, portando il tricolore del Messico a sfidare i giganti della neve a Milano Cortina.

