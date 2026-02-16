1 di 31
© instagram | YesJulz
© instagram | YesJulz
© instagram | YesJulz

© instagram | YesJulz

© instagram | YesJulz

COVER GIRL

YesJulz gela i campioni del Super Bowl: "Se mi scrivete e siete sposati, vi smaschero con le vostre mogli"

L'influencer YesJulz lancia un ultimatum ai vincitori del Super Bowl LX: stop ai messaggi privati dai giocatori sposati. "Manderò tutto alle vostre mogli".

16 Feb 2026 - 07:52
31 foto

L'influencer YesJulz ha scatenato il panico tra i giganti della NFL subito dopo la vittoria dei Seattle Seahawks al Super Bowl LX. Con un post categorico su X, ha avvertito i giocatori: "Se mi scrivete in privato e sul vostro profilo vedo foto con vostra moglie, faccio uno screenshot e glielo mando immediatamente". La provocazione ha colto nel segno: poche ore dopo, l'imprenditrice ha ironizzato sul fatto che ora tutti i suoi DM iniziano con la specifica "non sono sposato e non ho una fidanzata". 

Ultime gallery

39

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

31
YesJulz

YesJulz contro i giocatori NFL: screenshot e denunce di tradimento

42
Kylie Jenner

Kylie Jenner, le nuove foto in lingerie sono un affare di famiglia

31
Abbey Clancy

San Valentino rovinato: Abbey e il "pasticcio" sexy con Crouch

20

L'australiana Emily Arthur si prende la scena alle Olimpiadi

24

Milano-Cortina 2026, Elieen Gu si prende l'argento nello slopestyle

20

Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati

52
Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"

39

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

I più visti di Cover Girl

Abbey Clancy

San Valentino rovinato: Abbey e il "pasticcio" sexy con Crouch

Kylie Jenner

Kylie Jenner, le nuove foto in lingerie sono un affare di famiglia

L'australiana Emily Arthur si prende la scena alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026, Elieen Gu si prende l'argento nello slopestyle

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"