YesJulz gela i campioni del Super Bowl: "Se mi scrivete e siete sposati, vi smaschero con le vostre mogli"

L'influencer YesJulz ha scatenato il panico tra i giganti della NFL subito dopo la vittoria dei Seattle Seahawks al Super Bowl LX. Con un post categorico su X, ha avvertito i giocatori: "Se mi scrivete in privato e sul vostro profilo vedo foto con vostra moglie, faccio uno screenshot e glielo mando immediatamente". La provocazione ha colto nel segno: poche ore dopo, l'imprenditrice ha ironizzato sul fatto che ora tutti i suoi DM iniziano con la specifica "non sono sposato e non ho una fidanzata".