San Valentino rovinato: Abbey Clancy e il "pasticcio" sexy con Peter Crouch

14 Feb 2026 - 07:13
Abbey Clancy ha raccontato come uno degli scorsi San Valentino con Peter Crouch si fosse trasformato in un esilarante imprevisto domestico. Abbey aveva infatti preparato una sorpresa "piccante" per l'ex calciatore, indossando un audace completo di biancheria intima sotto un cappotto, pronta a svelarlo durante la serata. Tuttavia, il gesto è stato involontariamente sabotato proprio da Crouch che, nel tentativo di essere romantico, ha sorpreso la moglie assumendo uno chef privato per una cena a domicilio. A causa della presenza dell'ospite inaspettato in cucina, la modella è stata costretta a cenare restando interamente coperta dal cappotto per tutta la serata, definendo l'accaduto come la "peggior sorpresa di sempre".

