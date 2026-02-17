1 di 31
© instagram | Elise Christie 
© instagram | Elise Christie 
© instagram | Elise Christie 

© instagram | Elise Christie 

© instagram | Elise Christie 

COVER GIRL

Elise Christie, dalla gloria olimpica a OnlyFans: il dramma economico dell’ex campionessa

L’ex stella dello short track Elise Christie racconta il suo difficile post-carriera: tra debiti e infortuni, ha scelto OnlyFans e il lavoro in pizzeria per sopravvivere.

17 Feb 2026 - 07:41
31 foto

L’ex campionessa britannica di short track Elise Christie ha svelato il drastico cambiamento di vita avvenuto dopo il ritiro dalle competizioni. A 35 anni, l'atleta ha raccontato come le difficoltà economiche, aggravate dai tagli ai finanziamenti sportivi e dalle delusioni olimpiche di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, l'abbiano spinta a lavorare in una pizzeria e, successivamente, ad aprire un profilo su OnlyFans per sostenersi. Nonostante una carriera da stella del ghiaccio, un infortunio alla caviglia ha spento definitivamente il sogno di Pechino 2022, costringendo la Christie a reinventarsi lontano dalle piste per far fronte alle necessità quotidiane.

Ultime gallery

52
Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"

31
Elise Christie 

Elise Christie: il dramma economico dell’ex campionessa

31
YesJulz

YesJulz contro i giocatori NFL: screenshot e denunce di tradimento

42
Kylie Jenner

Kylie Jenner, le nuove foto in lingerie sono un affare di famiglia

31
Abbey Clancy

San Valentino rovinato: Abbey e il "pasticcio" sexy con Crouch

20

L'australiana Emily Arthur si prende la scena alle Olimpiadi

24

Milano-Cortina 2026, Elieen Gu si prende l'argento nello slopestyle

20

Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati

52
Agustina Gandolfo

Agustina si gode il suo Lautaro: "Finalmente libero!"

I più visti di Cover Girl

Abbey Clancy

San Valentino rovinato: Abbey e il "pasticcio" sexy con Crouch

Kylie Jenner

Kylie Jenner, le nuove foto in lingerie sono un affare di famiglia

YesJulz

YesJulz contro i giocatori NFL: screenshot e denunce di tradimento

L'australiana Emily Arthur si prende la scena alle Olimpiadi

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

Milano-Cortina 2026, Elieen Gu si prende l'argento nello slopestyle