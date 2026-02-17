Elise Christie, dalla gloria olimpica a OnlyFans: il dramma economico dell’ex campionessa

L’ex campionessa britannica di short track Elise Christie ha svelato il drastico cambiamento di vita avvenuto dopo il ritiro dalle competizioni. A 35 anni, l'atleta ha raccontato come le difficoltà economiche, aggravate dai tagli ai finanziamenti sportivi e dalle delusioni olimpiche di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, l'abbiano spinta a lavorare in una pizzeria e, successivamente, ad aprire un profilo su OnlyFans per sostenersi. Nonostante una carriera da stella del ghiaccio, un infortunio alla caviglia ha spento definitivamente il sogno di Pechino 2022, costringendo la Christie a reinventarsi lontano dalle piste per far fronte alle necessità quotidiane.