Sinner dopo il trionfo: il mancato bacio a con Laila e la racchetta per il fratello

Jannik festeggia la vittoria con le persone a lui più care a bordo campo

16 Nov 2025 - 21:28
Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals per il secondo anno di fila e dopo il triofo contro Alcaraz ha lasciato spazio alle emozioni ed è andato a festeggiare a bordo campo con le persone a lui più care. Non c'erano i genitori, ma c'era il suo team al gran completo, oltre al fratello Mark e, soprattutto, a quella che è ormai una presenza fissa nel suo angolo: Laila Hasanovic. Tutto il mondo aspettava il bacio in diretta, ma Jannik si è concesso solo un affetuoso abbraccio, seguito da uno sguardo d'intesa e un sorriso da parte della ragazza. Al fratello invce, dopo un saluto caloroso, ha regalato la racchetta della finale.

