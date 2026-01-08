Zoe e l'addio di Theo al Milan: "Si sarebbe venduto l'anima per restare"

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez e mamma dei suoi due figli, è tornata a parlare del tormentato addio del terzino francese al Milan in un'intervista al podcast "One more time" di Luca Casadei e non ha usato mezzi termini: “Lui sarebbe rimasto a Milano per sempre - ha confessato - A Milano aveva trovato la sua dimensione, aveva trovato una famiglia. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua, però a volte non dipende da te. Se non c’è la situazione e non ti vogliono, cosa devi fare? Perché lui sarebbe rimasto… Non c’era la stessa voglia. Cosa doveva fare? Farsi trattare male? Rimanere in una situazione che non andava bene? Lui sarebbe rimasto. Per noi è stato un trauma… Poi arrivano anche delle opportunità e le devi cogliere. Fai le tue scelte per la tua famiglia, per i tuoi figli. Alla fine è stata una bella scelta, lui è felice. Ma per lui qua è stata la sua casa, sarà sempre una parte di lui”.