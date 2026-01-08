Zoe e l'addio di Theo al Milan: "Si sarebbe venduto l'anima per restare"

La compagna dell'ex terzino rossonero: "Cosa doveva fare? Farsi trattare male? Rimanere in una situazione che non andava bene?"
Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez e mamma dei suoi due figli, è tornata a parlare del tormentato addio del terzino francese al Milan in un'intervista al podcast "One more time" di Luca Casadei e non ha usato mezzi termini: “Lui sarebbe rimasto a Milano per sempre - ha confessato - A Milano aveva trovato la sua dimensione, aveva trovato una famiglia. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua, però a volte non dipende da te. Se non c’è la situazione e non ti vogliono, cosa devi fare? Perché lui sarebbe rimasto… Non c’era la stessa voglia. Cosa doveva fare? Farsi trattare male? Rimanere in una situazione che non andava bene? Lui sarebbe rimasto. Per noi è stato un trauma… Poi arrivano anche delle opportunità e le devi cogliere. Fai le tue scelte per la tua famiglia, per i tuoi figli. Alla fine è stata una bella scelta, lui è felice. Ma per lui qua è stata la sua casa, sarà sempre una parte di lui”.
Tra i motivi dell'addio si è parlato molto di un episodio fuori dal campo... “È stata una cosa pesante. Quando escono scoop e gossip c’è sempre chi li racconta, ma non sai mai se è romanzato, amplificato… Quindi le persone sanno questa versione, non la versione di chi c’era veramente in quel momento. Quando hai tanti soldi sei sempre circondato da questo genere di situazioni in cui cercano sempre di metterti in difficoltà. Penso che alla fine siamo stati superiori a quello che è successo. Poi sono uscite tante cose che hanno ribaltato la situazione. Alla fine non c’è bisogno di dire niente, poi le cose vengono fuori. La storia poi è finita in tutt’altro modo. Le persone possono credere a quello che vogliono”.