Scatta la Dakar 2026: Rebecca Busi sfida il deserto sognando Valentino

Inizia la Dakar 2026. L'Italia punta su Rebecca Busi: ritorno con X-raid nella classe Challenger

03 Gen 2026 - 07:00
Motori accesi in Arabia Saudita per la Dakar 2026: 8.000 km di inferno fino al 17 gennaio. I riflettori dell'Italia sono puntati sul ritorno di Rebecca Busi. La pilota bolognese, ferma un anno fa per problemi di sponsor, riparte con il team X-raid nella classe Challenger. Alla sua quarta partecipazione, più matura e ispirata dal mito di Niki Lauda, Rebecca al Messaggero lancia la sfida: "Voglio arrivare al limite". E nel cassetto c'è un sogno: "Condividere l'abitacolo con Valentino Rossi o Kimi Antonelli".

rebecca busi
cover girl
dakar
2026

