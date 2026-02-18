1 di 47
Rio Ferdinand e il dilemma Dubai: tra investimenti milionari e le lacrime della moglie Kate

Rio Ferdinand investe 6 milioni a Dubai, ma la moglie Kate confessa la sua sofferenza: "Mi manca Londra"

18 Feb 2026 - 07:10
Rio Ferdinand sembra aver trovato il suo paradiso a Dubai, ma per la moglie Kate la vita negli Emirati Arabi è tutt'altro che una favola. Dopo aver lasciato il ruolo di opinionista a TNT Sports, l'ex leggenda del Manchester United ha investito massicciamente nel territorio, acquistando una villa da 6 milioni di sterline. Tuttavia, Kate ha confessato in lacrime di soffrire profondamente di nostalgia. Il motivo? Mentre la coppia vive a Dubai con i figli più piccoli, i due figli maggiori di Rio, Lorenz (19) e Tate (17), sono rimasti nel Regno Unito per inseguire la carriera calcistica nel Brighton. Nonostante le "mille opportunità" di Dubai, Kate sente che le manchi "un pezzo di sé", divisa tra l'amore per Londra e la lontananza dai rami più grandi della famiglia. 

