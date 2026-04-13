Raffaella Fico a Verissimo: "Izzo andato via all'improvviso"

Raffaella Fico, ospite di Verissimo, ha raccontato l'addio di Armando Izzo, difensore dell'Avellino: "Un fulmine a ciel sereno ma lo rispetto. Ha deciso di andare via e prendersi un momento per sé". La showgirl spiega: "Dopo la partita contro il Palermo è tornato, ha detto che voleva un momento di riflessione e se ne è andato. Non capisco, stava andando tutto bene, ci sto male. Io lo amo tuttora. Un ritorno dalla sua ex? No, non c'è e non ci sarà".