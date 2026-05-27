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COVER GIRL

Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

Ludovica Pagani si tatua il volto di Stephan El Shaarawy all'addio al nubilato. Ma il tatuaggio nasconde un segreto: ecco cos'è successo

27 Mag 2026 - 07:30
44 foto
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Ludovica Pagani ha sorpreso i propri follower sui social mostrando un vistoso tatuaggio sul fianco con il volto del futuro marito Stephan El Shaarawy, un'iniziativa goliardica che ha fatto immediatamente il giro della rete durante i festeggiamenti per il suo addio al nubilato. L'opera, arricchita da piccoli cuori rossi intorno alle sembianze dell'attaccante della Roma, si è rivelata essere in realtà un semplice disegno temporaneo, realizzato appositamente come scherzo dalle amiche per celebrare in modo ironico gli ultimi giorni da nubile prima delle imminenti nozze. 

Ludovica Pagani
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