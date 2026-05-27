Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

Ludovica Pagani ha sorpreso i propri follower sui social mostrando un vistoso tatuaggio sul fianco con il volto del futuro marito Stephan El Shaarawy, un'iniziativa goliardica che ha fatto immediatamente il giro della rete durante i festeggiamenti per il suo addio al nubilato. L'opera, arricchita da piccoli cuori rossi intorno alle sembianze dell'attaccante della Roma, si è rivelata essere in realtà un semplice disegno temporaneo, realizzato appositamente come scherzo dalle amiche per celebrare in modo ironico gli ultimi giorni da nubile prima delle imminenti nozze.