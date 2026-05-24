Addio Guardiola: il post della figlia Maria commuove il City

Maria Guardiola, figlia di Pep, ha celebrato la conclusione del trionfale ciclo decennale del padre sulla panchina del Manchester City condividendo sui social una storica frase motivazionale del tecnico, "Se vinciamo, saremo eterni", usata originariamente ai tempi del Barcellona nel 2009 e custodita insieme a un pensiero di Johan Cruyff sullo specchio della sua abitazione. Il post, pubblicato in concomitanza con l'annuncio ufficiale dell'addio, ripercorre i diciassette titoli conquistati in Inghilterra attraverso una serie di scatti intimi e retroscena inediti, inclusi i festeggiamenti del Treble del 2023, i momenti con star della musica come Noel Gallagher ed Elton John, e la presenza della moglie Cristina Serra. La toccante carrellata di ricordi si è conclusa con la promessa della ragazza che si tratterà di “memorie che dureranno per tutta la vita”, proprio mentre il club si appresta a voltare pagina affidando la panchina a Enzo Maresca.