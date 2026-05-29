Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba

La modella ventunenne Sophie Rain, celebre per aver incassato oltre 71 milioni di euro sulla piattaforma OnlyFans, ha rivelato pubblicamente di aver respinto una clamorosa offerta da 15 milioni di dollari arrivata da una stella dell'Nba in cambio della propria verginità. La giovane creatrice di contenuti digitali ha successivamente confermato la vicenda, ribadendo la decisione di declinare l'enorme somma di denaro pur di non violare i propri limiti personali e i forti valori morali legati alla sua fede.