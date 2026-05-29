1 di 49
© instagram | Sophie Rain
© instagram | Sophie Rain
© instagram | Sophie Rain

© instagram | Sophie Rain

© instagram | Sophie Rain

COVER GIRL

Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba

Una star dell'Nba offre una cifra astronomica alla modella di OnlyFans Sophie Rain, ma la risposta è un secco no

29 Mag 2026 - 07:30
49 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La modella ventunenne Sophie Rain, celebre per aver incassato oltre 71 milioni di euro sulla piattaforma OnlyFans, ha rivelato pubblicamente di aver respinto una clamorosa offerta da 15 milioni di dollari arrivata da una stella dell'Nba in cambio della propria verginità. La giovane creatrice di contenuti digitali ha successivamente confermato la vicenda, ribadendo la decisione di declinare l'enorme somma di denaro pur di non violare i propri limiti personali e i forti valori morali legati alla sua fede.

Ultime gallery

52

Jutta tradita da Jake Paul? Web scatenato

49
Sophie Rain

Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba

51
Kylie Jenner

Kylie Jenner talismano Knicks: con lei molti più punti

44
Ludovica Pagani

Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

54
Virginia Fonseca 

Vinicius ha già dimenticato Virginia: ballo sensuale con la cantante Ludmilla

48
Maya Jama

Ruben Dias torna single: è finita con Maya

77
Maria Guardiola

Addio Guardiola: il post della figlia Maria commuove il City

41
Kayla Reid  

Lochte, che scontro con l'ex moglie per il nuovo lavoro

52

Jutta tradita da Jake Paul? Web scatenato

I più visti di Cover Girl

Ludovica Pagani

Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

Virginia Fonseca 

Vinicius ha già dimenticato Virginia: ballo sensuale con la cantante Ludmilla

Kylie Jenner

Kylie Jenner talismano Knicks: con lei molti più punti

Maya Jama

Ruben Dias torna single: è finita con Maya

Maria Guardiola

Addio Guardiola: il post della figlia Maria commuove il City

Kayla Reid  

Lochte, che scontro con l'ex moglie per il nuovo lavoro