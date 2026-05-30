Lamine Yamal e Ines Garcia: prima uscita pubblica insieme

Lamine Yamal e Ines Garcia hanno ufficializzato la loro relazione partecipando insieme alla cena del Barcellona a Castelldefels per festeggiare la vittoria della Liga. La ventunenne di Siviglia, una delle creator emergenti più seguite in Spagna, è nota per i suoi contenuti dedicati alla moda e al lifestyle. Prima del debutto pubblico sul red carpet con un look coordinato total black, i due si erano concessi una vacanza romantica a Zante.