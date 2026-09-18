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COVER GIRL

Ilary Blasi, Bastian e gli invitati: l'album delle nozze sui social

18 Set 2026 - 08:09
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A qualche giorno dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, l'album delle nozze continua ad arricchirsi di immagini. Non solo la carrellata pubblicata dall’ex moglie di Francesco Totti, dai nuovi scatti condivisi da alcuni degli invitati emergono altri dettagli della festa a Ravello, tra look coordinati e i cappelli personalizzati regalati agli ospiti. Per le donne la richiesta era decisamente insolita per un matrimonio: vestirsi di bianco, colore tradizionalmente riservato alla sposa. Gli uomini, invece, dovevano presentarsi in nero. Una scelta rispettata anche dalle persone più vicine a Ilary e visibile negli scatti condivisi dopo la cerimonia. Secondo quanto ricostruito dai media, dietro il bianco ci sarebbe stata la volontà di richiamare i concetti di luce e ripartenza.

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