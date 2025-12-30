Maya Jama "ultrà" per un giorno: nel settore ospiti per Ruben Dias

La star tv Maya Jama avvistata nel settore ospiti del Manchester City per tifare il fidanzato Ruben Dias. "Esperienza unica".
Tifosa speciale sugli spalti per il Manchester City. La celebre showgirl Maya Jama (31 anni) ha seguito la trasferta dei Citizens (vinta 2-1) direttamente dal settore ospiti per sostenere il fidanzato Ruben Dias. "Stare tra la folla fuori casa è un'esperienza completamente diversa", ha commentato su Instagram, postando poi lo scatto della squadra che applaude i supporter a fine gara.