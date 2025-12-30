Logo SportMediaset

Maya Jama "ultrà" per un giorno: nel settore ospiti per Ruben Dias

La star tv Maya Jama avvistata nel settore ospiti del Manchester City per tifare il fidanzato Ruben Dias. "Esperienza unica".

30 Dic 2025 - 07:56
Tifosa speciale sugli spalti per il Manchester City. La celebre showgirl Maya Jama (31 anni) ha seguito la trasferta dei Citizens (vinta 2-1) direttamente dal settore ospiti per sostenere il fidanzato Ruben Dias. "Stare tra la folla fuori casa è un'esperienza completamente diversa", ha commentato su Instagram, postando poi lo scatto della squadra che applaude i supporter a fine gara.

