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© instagram | Lena Schwender 
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COVER GIRL

Lena Schwender contro il bodyshaming: caos social al Mainz

Lena Schwender, partner del portiere Daniel Batz, denuncia i commenti offensivi sul suo fisico: "Basta immagini irrealistiche"

14 Mar 2026 - 07:36
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Lena Schwender, modella e compagna del portiere del Mainz Daniel Batz, ha lanciato un durissimo atto d'accusa contro il fenomeno del bodyshaming dopo essere stata bersagliata da commenti offensivi riguardanti la sua forma fisica. L'influencer, stanca delle continue speculazioni sul suo peso e su presunte gravidanze apparse sotto i suoi scatti estivi, ha reagito con veemenza chiedendosi polemicamente "chi abbia defecato nel cervello" di certi utenti capaci di scrivere insulti gratuiti come "sei ingrassata parecchio". .

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