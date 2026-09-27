Lindsey Vonn, nuovo amore con Matthieu Bailet: le foto

La campionessa olimpica di sci Lindsey Vonn ha ufficializzato attraverso i propri canali social la relazione sentimentale con il collega francese Matthieu Bailet, pubblicando una serie di scatti romantici realizzati durante una vacanza estiva tra baci in piscina, abbracci sul mare e momenti di relax. La 41enne statunitense, apparsa in ottima forma fisica dopo la brutta caduta rimediata a febbraio nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Milano - incidente costato all'atleta una complessa frattura alla gamba sinistra con danni alla tibia e diversi interventi chirurgici tra Italia e Stati Uniti -, ha ritrovato così il sorriso.