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Lindsey Vonn, nuovo amore con Matthieu Bailet: le foto

Lindsey Vonn ufficializza la storia con lo sciatore Matthieu Bailet e ritrova il sorriso dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina

27 Set 2026 - 07:10
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La campionessa olimpica di sci Lindsey Vonn ha ufficializzato attraverso i propri canali social la relazione sentimentale con il collega francese Matthieu Bailet, pubblicando una serie di scatti romantici realizzati durante una vacanza estiva tra baci in piscina, abbracci sul mare e momenti di relax. La 41enne statunitense, apparsa in ottima forma fisica dopo la brutta caduta rimediata a febbraio nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Milano - incidente costato all'atleta una complessa frattura alla gamba sinistra con danni alla tibia e diversi interventi chirurgici tra Italia e Stati Uniti -, ha ritrovato così il sorriso.

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