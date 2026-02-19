1 di 33
COVER GIRL

Infinita Shiffrin: oro nello slalom speciale 12 anni dopo Sochi

Quarta medaglia olimpica per la fuoriclasse americana 

19 Feb 2026 - 07:45
33 foto

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglio d'oro nello slalom speciale ai Giochi olimpici di Milano Cortina 12 anni dopo il trionfo nella stessa specialità di Sochi 2014. Per l'americana si tratta della quarta medaglia olimpica, terzo oro. Argento alla svizzera Camille Rast, a 1.50 dall'americana, e bronzo alla svedese Anna Swenn Larsson. Nell'edizione dei Giochi disputata in Russia Shiffrin era salita sul gradino più alto del podio a 18 anni, conquistando il titolo di più giovane campionessa olimpica della specialità nella storia dello sci alpino. 

