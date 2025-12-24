Loredana spinge Adeyemi lontano da Dortmund: vuole una capitale europea
La rapper svizzera, compagna dell'esterno tedesco, spinge per il trasferimento in una metropoli. Le trattative per prolungare il contratto del classe 2002, in scadenza nel 2027, sono bloccate da mesi...
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.