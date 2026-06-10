Rocio Munoz Morales torna sul rapporto con Iannone: “Mi vivo il bello, senza bisogno di dargli un titolo”

L'attrice spagnola festeggia oggi il 38esimo compleanno e si racconta in un'intervista al settimanale "F", parlando anche del rapporto con Andrea Iannone dopo le indiscrezioni sulla rottura: "Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra". Dal 2011 al 2025, Munoz Morales era stata legata con l'attore Raoul Bova. L'ultima fidanzata di Iannone è stata invece Elodie, a cui è stata legato dal 2022 al 2025