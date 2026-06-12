Morata e Alice Campello di nuovo insieme: vacanza a Minorca per riconciliarsi

Minorca, isola delle Baleari, è la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi.

Questi giorni di riposo insieme arrivano poco dopo le indiscrezioni che avevano riportato la Campello e Morata sotto i riflettori. A confermare il ritorno insieme era stato lo stesso calciatore spagnolo, che aveva parlato apertamente al giornalista Javi Hoyos della volontà di concedersi una nuova possibilità con l'influencer veneta