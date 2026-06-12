1 di 53
© instagram | Alice Campello
© instagram | Alice Campello
© instagram | Alice Campello

© instagram | Alice Campello

© instagram | Alice Campello

cover girl

Morata e Alice Campello di nuovo insieme: vacanza a Minorca per riconciliarsi

12 Giu 2026 - 22:39
53 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Minorca, isola delle Baleari, è la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi.
Questi giorni di riposo insieme arrivano poco dopo le indiscrezioni che avevano riportato la Campello e Morata sotto i riflettori. A confermare il ritorno insieme era stato lo stesso calciatore spagnolo, che aveva parlato apertamente al giornalista Javi Hoyos della volontà di concedersi una nuova possibilità con l'influencer veneta

alice campello
morata
baleari
minorca

Ultime gallery

25

Modella, imprenditrice e non solo: chi è Mia Savio, la futura moglie di Arnaldi

53
Alice Campello

Morata e Campello, torna il sereno: fuga d’amore alle Baleari

17
Georgina Rodriguez

Tutte le wags pronte a illuminare la Coppa del Mondo

41
Rocio Munoz Morales

Rocio e Iannone: “Non ho bisogno di dargli un titolo”

35
Marina Luczenko

Szczesny festeggia dieci anni di matrimonio con la sua Marina

61
Leah Kean

La figlia di Roy Keane ha sposato un calciatore

42

All'angolo di Zverev anche una tifosa speciale: l'attrice Sophia Tomalla

25

Roland Garros, la ex di Sinner perde un punto... per il suo cane

25

Modella, imprenditrice e non solo: chi è Mia Savio, la futura moglie di Arnaldi

I più visti di Cover Girl

Rocio Munoz Morales

Rocio e Iannone: “Non ho bisogno di dargli un titolo”

Georgina Rodriguez

Tutte le wags pronte a illuminare la Coppa del Mondo

Marina Luczenko

Szczesny festeggia dieci anni di matrimonio con la sua Marina

Leah Kean

La figlia di Roy Keane ha sposato un calciatore

All'angolo di Zverev anche una tifosa speciale: l'attrice Sophia Tomalla

Roland Garros, la ex di Sinner perde un punto... per il suo cane