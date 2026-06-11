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Cover Girl

Tutte le wags pronte a illuminare la Coppa del Mondo

11 Giu 2026 - 08:25
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Al Mondiale 2026, che avrà inizio oggi, una parte dello spettacolo si giocherà lontano dal campo, sugli spalti degli stadi e nei resort delle nazionali. Come da tradizione, i riflettori saranno puntati sulle wags, le compagne dei calciatori più famosi del pianeta. E tra influencer, modelle, imprenditrici e star dei social, questa potrebbe essere l’edizione più glamour di sempre.
 

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