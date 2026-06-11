Tutte le wags pronte a illuminare la Coppa del Mondo

Al Mondiale 2026, che avrà inizio oggi, una parte dello spettacolo si giocherà lontano dal campo, sugli spalti degli stadi e nei resort delle nazionali. Come da tradizione, i riflettori saranno puntati sulle wags, le compagne dei calciatori più famosi del pianeta. E tra influencer, modelle, imprenditrici e star dei social, questa potrebbe essere l’edizione più glamour di sempre.

