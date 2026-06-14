Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma: gli indizi social

Il presunto ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e il difensore Armando Izzo si sposta sui social network: la showgirl ha infatti condiviso su Instagram una serie di scatti di un weekend di relax in Costiera Amalfitana tra Amalfi e Positano con la didascalia "Il mare è ugualmente profondo nella calma come nella tempesta", immortalando tavole apparecchiate per due e paesaggi romantici ma stando ben attenta a non mostrare il calciatore.