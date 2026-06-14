Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma: gli indizi social

© instagram | Raffaella Fico
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Il presunto ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e il difensore Armando Izzo si sposta sui social network: la showgirl ha infatti condiviso su Instagram una serie di scatti di un weekend di relax in Costiera Amalfitana tra Amalfi e Positano con la didascalia "Il mare è ugualmente profondo nella calma come nella tempesta", immortalando tavole apparecchiate per due e paesaggi romantici ma stando ben attenta a non mostrare il calciatore.
Memore probabilmente della forte pressione mediatica subita in passato, quando la coppia condivideva pubblicamente ogni momento, inclusa la dolorosa perdita del figlio al quinto mese di gravidanza, i due hanno scelto una strategia di assoluto riserbo, tanto da non aver ancora ripristinato il "segui" reciproco sui social.
Tuttavia, a differenza dello scorso aprile quando il calciatore si affrettò a dichiararsi felicemente single, il totale silenzio e la mancata smentita di queste ore da parte dei diretti interessati sembrano confermare che il sereno sia finalmente tornato.