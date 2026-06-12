Kevin-Prince Boateng ricorda: "Quando stavo con Melissa Satta, niente riposo: non avevo forze in campo"

Le recenti rivelazioni di Kevin-Prince Boateng riaccendono i riflettori sulla sua storica relazione con Melissa Satta, svelando un retroscena che intreccia la vita privata alle prestazioni sportive ai tempi del Milan: "Con Melissa Satta amore folle, in campo non avevo forze. Non facevo riposare il mio corpo", ha ammesso l'ex calciatore rossonero riportato da Tuttosport, confessando come l'incredibile intesa in camera da letto - dove i due facevano l'amore anche 7-8 volte a settimana - finisse per consumare ogni sua energia atletica. L'ex trequartista ha poi aggiunto che, quando ci si trova accanto a una donna così bella e famosa, si rischia persino di dimenticare di essere un professionista: "Mentre Milano si aspettava trofei da me, io consumavo le mie energie in camera da letto". I due si erano conosciuti nel 2011, nel 2014 era nato Maddox, nel 2016 si erano sposati ma nel 2019 si erano separati.