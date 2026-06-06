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Roland Garros: Kalinskaya, il cane abbaia e fa perdere all'ex di Sinner un punto cruciale

Retroscena al Roland Garros per l'ex di Sinner, Anna Kalinskaya: l'abbaio della cagnolina le costa un errore a rete e il fidanzato deve lasciare lo stadio.

06 Giu 2026 - 07:49
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La tennista russa Anna Kalinskaya ha rivelato un curioso retroscena sulla sua avventura al Roland Garros, spiegando di aver perso un punto fondamentale in un match a causa dell'abbaio della sua cagnolina Bella, un imprevisto che ha costretto il fidanzato ad allontanarsi dagli spalti. L'episodio è avvenuto nel corso della battaglia vinta al terzo set contro Anastasia Potapova: il rumore fatto dal cane durante la prima frazione di gioco ha distratto la giocatrice provocando un errore gratuito a rete, spingendo il compagno Tomas Ferrari - con cui la russa è tornata insieme dopo la fine della relazione con Jannik Sinner - ad abbandonare la tribuna per riportare la calma.