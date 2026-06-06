Roland Garros: Kalinskaya, il cane abbaia e fa perdere all'ex di Sinner un punto cruciale
Retroscena al Roland Garros per l'ex di Sinner, Anna Kalinskaya: l'abbaio della cagnolina le costa un errore a rete e il fidanzato deve lasciare lo stadio.
La tennista russa Anna Kalinskaya ha rivelato un curioso retroscena sulla sua avventura al Roland Garros, spiegando di aver perso un punto fondamentale in un match a causa dell'abbaio della sua cagnolina Bella, un imprevisto che ha costretto il fidanzato ad allontanarsi dagli spalti. L'episodio è avvenuto nel corso della battaglia vinta al terzo set contro Anastasia Potapova: il rumore fatto dal cane durante la prima frazione di gioco ha distratto la giocatrice provocando un errore gratuito a rete, spingendo il compagno Tomas Ferrari - con cui la russa è tornata insieme dopo la fine della relazione con Jannik Sinner - ad abbandonare la tribuna per riportare la calma.