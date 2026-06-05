Modella, imprenditrice e non solo: chi è Mia Savio, la futura moglie di Arnaldi

Il Roland Garros 2026 non è solo il palcoscenico delle grandi sfide tennistiche, ma si conferma anche la vetrina ideale per i volti più seguiti del lifestyle internazionale. Tra le tribune parigine, a catturare l'attenzione dei fotografi è soprattutto Mia Savio. Biondissima, classe 2002 e dal fisico statuario, la giovane modella e content creator nata a Melbourne è la prima tifosa del tennista azzurro Matteo Arnaldi, arrivato fino alla semifinale del torneo. Laureata alla RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), Mia ha trasformato la sua passione per il benessere e la moda in un'attività commerciale. Di recente ha debuttato nel mondo della moda sportiva con un brand di abbigliamento sportivo femminile focalizzato principalmente sui mondi del tennis e del pilates. Un progetto coraggioso ed etico, prodotto a Bali utilizzando materiali riciclati, che si ispira fortemente ai codici estetici tradizionali dei completi da gioco di Wimbledon.