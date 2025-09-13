Logo SportMediaset
Alcaraz, va tutto a gonfie vele: ha fatto ace nel cuore di Brooks Nader

La sorella della modella americana conferma il flirt con il numero 1 del tennis mondiale

13 Set 2025 - 06:42
È proprio un momento d'oro per Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Us Open e nuovo numero 1 del tennis mondiale. Il fenomeno della racchetta spagnolo ha battuto in finale Jannik Sinner davanti alla sua nuova fiamma, presente sulle tribune di Flushing Meadows. Si tratta di  Brooks Nader, 28enn modella americana di 'Sports Illustrated Swimsuit'. A confermare la notizia, la sorella Grace Ann Nader, al 'Raising Cane’s New York Fashion Week Show', evento che si è svolto mercoledì 10 settembre: "Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento".

