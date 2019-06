"Totti ha disintegrato la Roma": l'ironia del web sulla conferenza stampa 'esplosiva'

Conferenza al veleno per l'ex capitano giallorosso

I meme più divertenti (e non solo) dei tifosi su Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. I supporter della Signora (una buona parte) non sembrano affatto convinti della scelta della società mentre quelli del Napoli sono inferociti per il "tradimento", a loro dire, da parte dell'ex tecnico della squadra campana (dal 2015 al 2018).